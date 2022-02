Artur Soares Dias de fora da 21ª jornada. Confira as nomeações

Nomeações da 21ª jornada da Liga Bwin

Artur Soares Dias, bastante criticado pelo Benfica pela arbitragem na receção ao Gil Vicente, ficou de fora das nomeações para a 21ª jornada da Liga Bwin. O árbitro da AF Porto não figura tão pouco nas escolhas para VAR, nem entre os escolhidos para dirigir a Liga SABSEG.

Quanto aos jogos envolvendo os três grandes, Hélder Malheiro apita o Arouca-FC Porto - no VAR estará Hugo Miguel - , Vítor Ferreira estará no Sporting-Famalicão (Bruno Esteves no VAR) e João Pinheiro é o árbitro nomeado o Tondela-Benfica. O VAR será António Nobre.

Destaque para o dérbi Vitória de Guimarães-Braga: Fábio Veríssimo estava nomeado, mas por motivo de doença é substituído por Manuel Mota.

Marítimo M.-Estoril Praia

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Hugo Marques

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Carlos Campos

FC Paços de Ferreira-Portimonense SC

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: João Afonso

VAR: David Silva

AVAR: Nuno Manso

Vitória SC-SC Braga

Árbitro: Manuel Mota *

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras *

4.º árbitro: Bruno Costa *

VAR: Luís Ferreira

AVAR: João Bessa Silva

Gil Vicente FC-CD Santa Clara

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Tiago Leandro

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Álvaro Mesquita

Boavista FC-FC Vizela

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sergio Jesus e André Dias

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Costa

FC Arouca-FC Porto

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Bruno Jesus e José Luzia

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Santos

Sporting CP-FC Famalicão

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Cunha

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Hugo Ribeiro

CD Tondela-SL Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

4.º árbitro: João Casegas

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Moreirense FC-Belenenses SAD

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Mota

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Gonçalo Freire

* Alterações no dia 3 de fevereira às 11h55 por motivo de doença