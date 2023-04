Artur Soares Dias após o Benfica-FC Porto: "Podem ter dificuldade em perceber..."

Artur Soares Dias foi o árbitro do clássico Benfica-FC Porto (1-2) da 27ª jornada da Liga Bwin

FC Porto hoje a segunda derrota ao líder Benfica na I Liga, a primeira no Estádio da Luz, em Lisboa, ao vencer por 2-1 o clássico da 27.ª jornada, reduzindo a desvantagem para sete pontos.

Horas depois do Clássico, Artur Soares Dias recorreu às redes sociais para um raro ponto de vista de um árbitro sobre um jogo de futebol. "Podem não acreditar e podem ter dificuldade em perceber...", começou por escrever o juiz da partida desta sexta-feira.

"Não há melhor sentimento quando se termina o 25º clássico/dérbi e se sente que o FUTEBOL saiu a ganhar... Que o mais relevante foi o espetáculo e os jogadores, independente de algum lapso que alguns possam querer encontrar...

A maior vitória que podemos ter é continuar a receber de ambas as partes o RESPEITO e o RECONHECIMENTO do esforço praticado na valorização do desporto que TODOS gostamos... A todos aqueles que confiaram e contribuíram para aqui chegar ...Obrigado! Obrigado Equipa! Sou um felizardo! Venham os próximos...", concluiu.