Arouca vence Portimonense e conquista quinto lugar do campeonato

Arouca no quinto lugar do campeonato

Estará na terceira pré-eliminatória da Conference Lague.

O Arouca conquistou o quinto lugar na I Liga e assegurou a participação na terceira pré-eliminatória da Conference League, ao vencer o Portimonense por 2-0, em Portimão.

Com golos de Antony, aos 49 minutos, e Alan Ruiz, aos 51, num remate que desviou em Park, a formação do Arouca venceu a partida e igualou a melhor classificação de sempre, ao somar 54 pontos, beneficiando da derrota do Vitória de Guimarães diante do FC Porto.

O Portimonense, que somou hoje o quinto jogo sem vencer e a terceira derrota consecutiva, terminou o campeonato na 15.ª posição, com 34 pontos.

A equipa comandada por Armando Evangelista começou melhor e assumiu o controlo do jogo, mas, apesar do domínio e mais posse de bola, só aos 16 minutos é que conseguiu ameaçar a baliza dos algarvios.

David Simão, com um remate à entrada da área, tentou surpreender o guarda-redes Kosuke, obrigando-o a uma defesa apertada para evitar o golo, naquela que foi a primeira jogada de perigo da partida.

Evidenciando maior dinâmica ofensiva e fechando todos os caminhos para a sua baliza, a formação do Arouca voltou, aos 27 minutos, a ameaçar a baliza algarvia, com Kosuke a opor-se desta vez ao remate de Alan Ruiz.

A equipa de Paulo Sérgio raramente chegou com à área adversária, com os defesas do Arouca a superiorizarem-se aos avançados algarvios, não lhes permitindo espaços para criarem lances de perigo para a baliza de Arruabarrena.

A segunda parte começou praticamente com o golo do Arouca, quando aos 49 minutos, Alan Ruiz isolou Antony que, no lado direito com um toque subtil, fez bola passar por cima do guarda-redes algarvio, abrindo o marcador.

Dois minutos depois, aos 51 minutos, o Arouca voltou a surpreender a turma de Paulo Sérgio, ao ampliar a vantagem na sequência de um remate de Alan Ruiz, sofrendo a bola um desvio em Park, traindo Kosuke Nakamura.

Aos 58, a formação do Arouca teve oportunidade para dilatar o marcador, mas Rafael Mujica, em cima da linha da pequena área, não acertou na baliza.

O conjunto algarvio reagiu e, aos 60 minutos, Rochez que entrou no início da segunda parte, isolado, viu Arruabarrena opor-se ao remate, naquela que foi a melhor oportunidade para os da casa até então.

Até ao final, as duas formações ainda tiveram oportunidades para alterarem o marcador em lances de contra-ataque, com Pedrão, aos 84 minutos, a falhar o alvo e a oportunidade de reduzir a desvantagem para os algarvios e, aos 89, foi a vez de Yaw Moses desperdiçar o lance para ampliar o marcador.