Arouca vence Famalicão em jogo com final polémico

Com esta vitória, o Arouca abandona a zona de descida

O Arouca venceu na receção ao Famalicão 2-1, no jogo de abertura da terceira jornada da Liga Bwin, na qual esteve a perder, mas deu a volta para conquistar os seus primeiros pontos na prova.

A equipa famalicense, que assim continua sem pontuar no campeonato, adiantou-se ainda na primeira parte através de Bruno Rodrigues, aos 23 minutos, mas o Arouca deu a volta ao marcador na segunda metade, com golos de João Basso, aos 66, na conversão de uma grande penalidade, e de Leandro, aos 89. A equipa famalicense ainda chegou ao empate no último dos oito minutos de compensalção, mas depois de avisado pelo VAR o árbitro anulou o golo de Dylan Batubinsika, por mão na bola. Um lance muito contestado pelo Famalicão, que pediu que fosse assinalado mão de Seba no momento anterior.

Com esta vitória, o Arouca abandona a zona de descida e sobe ao 13.º lugar com três pontos, enquanto o Famalicão é 18.º e último, ainda sem pontos.