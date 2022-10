Triunfo da formação de Armando Evangelista por 4-1.

O Arouca subiu ao 11.º lugar da I Liga, ao golear na receção ao Famalicão por 4-1, no jogo que encerrou a nona jornada da prova.

Os famalicenses até começaram melhor, com um golo de Santiago Colombatto, aos 21 minutos, mas os arouquenses, que estavam há quatro cinco sem vencer, igualaram ainda na primeira parte, por Bukia, aos 30 minutos, tendo construído a vitória na segunda metade, com golos de Sylla (52), Antony (58) e Oday Dabbagh (84).

Com esta vitória, o Arouca ascendeu ao 11.º lugar do campeonato, com os mesmos 12 pontos do Chaves, 10.º, enquanto o Famalicão manteve-se no 15.º lugar, com sete.

Veja o resumo do jogo: