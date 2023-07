Arouca bate Boavista em particular: saiba o resultado e os marcadores dos golos

Redação com Lusa

O Arouca venceu esta terça-feira o Boavista por 3-0, num duelo particular de pré-época que opôs duas equipas da I Liga.

Em jogo realizado no Centro de Estágios do Luso, local onde o Arouca se encontra em estágio até 22 de julho, os lobos da Serra da Freita adiantaram-se no marcador pelo avançado espanhol Rafa Mújica, aos 34 minutos.

O Boavista não conseguiu responder ao golo inaugural e o reforço arouquense Cristo González, ex-Udinese (Itália), assinou o primeiro tento ao serviço do novo clube, aos 61 minutos, alargando a vantagem para dois golos.

Por fim, o defesa central Nico Galovic, que renovou recentemente com o quinto classificado da última edição da I Liga por mais duas temporadas, sentenciou o marcador no 3-0 final, tendo marcado aos 79 minutos.

O técnico axadrezado, Petit, fez alinhar de início César, Pedro Malheiro, Chidozie, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Sebastian Pérez, Makouta, Miguel Reisinho, Masaki Watai, Tiago Morais e Bozenik.

Entraram ainda, ao serviço do conjunto do Bessa, João Gonçalves, Salvador Agra, Bruno Lourenço, Jeriel De Santis, Ilija Vukotic, Filipe Ferreira, Ibrahima Camará, Berna Conceição, Pedro Gomes, Luís Santos e Joel Silva.

A partida foi realizada à porta fechada, sendo que o Arouca optou por não divulgar os jogadores utilizados por Daniel Ramos.

O Arouca venceu no seu primeiro jogo de pré-temporada da época 2023/2024 e a equipa canarinha defrontará o Trofense, novamente no Centro de Estágios do Luso, já na quarta-feira.

Por sua vez, o Boavista soma agora duas derrotas e uma vitória nos três encontros já realizados e segue-se uma receção à União de Leiria, na segunda-feira, para a primeira fase da Taça da Liga.