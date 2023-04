Arouca atrasa Sporting na luta pela Liga dos Campeões

Apesar de ter somado o oitavo jogo sem perder na I Liga, o Sporting, quarto classificado, com 58 pontos, ficou a 13 pontos do líder Benfica, a nove do FC Porto e a sete do Braga

O Sporting atrasou-se na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões, ao empatar em casa com o Arouca (1-1), em jogo da 28.ª jornada da I Liga Bwin.

Antony adiantou os arouquenses aos 38 minutos, mas Pedro Gonçalves, no segundo penálti de que dispôs, depois de ter falhado um aos 35, empatou aos 87.

Apesar de ter somado o oitavo jogo sem perder na I Liga, o Sporting, quarto classificado, com 58 pontos, ficou a 13 pontos do líder Benfica, a nove do FC Porto e a sete do Braga, enquanto o Arouca consolidou o quinto posto, com 45.