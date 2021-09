Árbitro francês no duelo entre Braga e Paços de Ferreira

Jogo da quinta jornada da Liga Bwin terá equipa de arbitragem francesa.

O duelo entre Braga e Paços de Ferreira, a contar para a quinta jornada da Liga Bwin e agendado para as 15h30 de sábado, vai ter equipa de arbitragem francesa, no "âmbito do intercâmbio entre os conselhos de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e da Federação Francesa de Futebol", explica a FPF.

Willy Delajod será o árbitro da partida, auxiliado por Banjamin Pages e Phillippe Jeanne como assistentes e Eric Wattelier no VAR. Por seu lado, João Gonçalves será o quatro árbitro e Alexandre Castro o AVAR.

Em sentido contrário, o encontro entre Bordéus e o Lens, da Liga francesa, agendado para as 14h00 de 12 de setembro, domingo, terá equipa de arbitragem portuguesa. Luís Godinho será o árbitro e Rui Teixeira e Bruno Jesus os assistentes. Bruno Esteves desempenhará as funções de VAR e Miguel Nogueira de AVAR. Já o quarto árbitro será nomeado pela Federação Francesa de Futebol.