Após polémica no Bessa, Hélder Malheiro é afastado do Farense-Moreirense

Árbitro que dirigiu o encontro entre Boavista e Gil Vicente ia arbitrar em Faro, mas foi substituído por Iancu Vasilica.

Depois da polémica em redor do segundo golo do Gil Vicente frente ao Boavista, que deu a vitória à equipa de Barcelos no Estádio do Bessa (2-1), o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol substituiu o árbitro Hélder Malheiro por Iancu Vasilica na nomeação para o Farense-Moreirense da 18.ª jornada.

O lance acima referido foi fortemente contestado por vários elementos boavisteiros, nomeadamente Vítor Murta, que proferiu fortes declarações na sala de imprensa, acusando o juiz da AF Lisboa de "roubar o Boavista".

Hélder Malheiro avançou para a apresentação de uma queixa-crime contra o líder dos axadrezados.

"Sabendo que vou ser castigado, sabendo que vivemos um clima pidesco e estes senhores de amarelo podem fazer o que querem e os clubes têm de comer e calar. Tem sido isto que tem vindo a acontecer. O Boavista tem vindo a ser prejudicado. Vamos calando, até hoje. Este senhor que hoje pisou o relvado do Bessa não tem qualidade e categoria para entrar no nosso estádio. Sei que vou ser castigado, mas chegou a altura de pôr o dedo na ferida. É uma vergonha o que aconteceu no Bessa. O Gil Vicente não tem culpa, mas está aos olhos de todos que o segundo golo do Gil Vicente é claramente precedido de falta. O VAR viu isso. Chamou o árbitro, que decidiu fazer ouvidos moucos e olhos de cego. O que fez hoje foi roubar o Boavista. Hoje, o Boavista foi roubado e foi maltratado. Foi isso que aconteceu. Chegou a altura de pôr o dedo na ferida", atirou Vítor Murta na sexta-feira, prosseguindo:

"Estas são atitudes persecutórias contra o Boavista. É claro e inequívoco que esteve com o objetivo claro de prejudicar o Boavista. Defendemos o VAR e fez efeito. Chamou o árbitro e nem assim quis ver. No segundo golo não há dúvida: o defesa é empurrado. Quando temos o árbitro a dizer que o jogador do Boavista faz falta. Foi um roubo. Vamos levar isto até às últimas consequências. Têm de ter a consciência de que têm de respeitar um clube centenário. Desrespeitou o Boavista, desrespeitou o emblema e os jogadores. Tenho o prazer em ser castigado. Para dizer as verdades tenho de ser castigado, não me vou calar nunca", acrescentou o presidente do Boavista.