Anunciadas as datas dos jogos Benfica-FC Porto e Benfica-Sporting

Otamendi e Marega num dos duelos do FC Porto-Benfica

Horários da ronda 30 até à 33 da Liga NOS

A LIga Portugal anunciou esta sexta-feira a calendarização de todas as jornadas até à penúltima da temporada 2020/21. Na prática, já são conhecidos os horários até à 33.ª ronda.

Destaque para a quinta-feira, 6 de maio, data do clássico do futebol português com o Benfica - FC Porto, que terá início às 18h30, referente à 31.ª ronda da prova. A penúltima jornada traz o dérbi da capital. Benfica e Sporting medem forças às 18H00 de sábado, dia 15 de maio.

Foram também conhecidas as datas em que disputará o Playoff entre o 16.º classificado da Liga NOS e o 3.º classificado da Liga Portugal SABSEG, no qual o vencedor garantirá presença na próxima edição da principal competição do futebol português. A primeira mão jogar-se-á na terça-feira, 25 de maio, ao passo que a segunda mão ficou agenda para domingo, dia 30.

Confira o calendário completo das referidas jornadas da Liga NOS:

Jornada 30

Quinta-feira, 29 de abril

Marítimo M. - SC Braga, 20H30 - Sport TV

Sexta-feira, 30 de abril

FC P. Ferreira - Belenenses SAD, 15H00 - Sport TV

Vitória SC - Moreirense FC, 17H00 - Sport TV

CD Tondela - SL Benfica, 19H00 - Sport TV

FC Porto - FC Famalicão, 21H15 - Sport TV

Sábado, 1 de maio

Gil Vicente FC - SC Farense, 15H30 - Sport TV

Santa Clara - Boavista FC, 17H00 locais/18H00 continente - Sport TV

Portimonense - Rio Ave FC, 18H00 - Sport TV

Sporting CP - CD Nacional, 20H30 - Sport TV

Jornada 31

Quarta-feira, 5 de maio

Marítimo M. - Gil Vicente FC, 19H00 - Sport TV

SC Braga - FC P. Ferreira, 19H00 - Sport TV

Rio Ave FC - Sporting CP, 21H15 - Sport TV

Quinta-feira, 6 de maio

Moreirense FC - CD Nacional, 15H00 - Sport TV

Belenenses SAD - Portimonense, 17H00 - Sport TV

SL Benfica - FC Porto, 18H30 - BTV

SC Farense - Vitória SC, 20H30 - Sport TV

Sexta-feira, 7 de maio

FC Famalicão - Santa Clara, 19H00 - Sport TV

Boavista FC - CD Tondela, 21H15 - Sport TV

Jornada 32

Domingo, 9 de maio

FC P. Ferreira - Marítimo M., 15H00 - Sport TV

Gil Vicente FC - SC Braga, 20H00 - Sport TV

Segunda-feira, 10 de maio

Portimonense - Moreirense FC, 18H00 - Sport TV

FC Porto - SC Farense, 20H15 - Sport TV

Terça-feira, 11 de maio

Santa Clara - Rio Ave FC, 15H00 locais/ 16H00 continente - Sport TV

CD Tondela - Belenenses SAD, 16H00 - Sport TV

CD Nacional - SL Benfica, 18H00 - Sport TV

Sporting CP - Boavista FC, 20H30 - Sport TV

Quarta-feira, 12 de maio

Vitória SC - FC Famalicão, 20H15 - Sport TV

Jornada 33

Sexta-feira, 14 de maio

FC P. Ferreira - Gil Vicente FC, 19H00 - Sport TV

SC Braga - Moreirense FC, 21H15 - Sport TV

Sábado, 15 de maio

Boavista FC - Portimonense, 15H30 - Sport TV

SC Farense - CD Tondela, 15H30 - Sport TV

SL Benfica - Sporting CP, 18H00 - BTV

Rio Ave FC - FC Porto, 20H30 - Sport TV

Domingo, 16 de maio

FC Famalicão - CD Nacional, 15H00 - Sport TV

Belenenses SAD - Santa Clara, 17H00 - Sport TV

Marítimo M. - Vitória SC, 20H00 - Sport TV