Antigo treinador de Taty Castellanos: "Benfica e FC Porto? Não tenho dúvidas..."

Avançado argentino foi colocado na rota de Benfica e FC Porto e Domènec Torrent, que trabalhou com o jogador nos EUA, acredita que teria sucesso no campeonato português.

Taty Castellanos está a ser cogitado por Benfica e FC Porto e Domènec Torrent, treinador espanhol que orientou o avançado no New York City FC, acredita que o argentino encaixaria com sucesso em qualquer uma das equipas.

"É um jogador que tem qualidade para jogar em qualquer campeonato e demonstrou-o na primeira divisão em Espanha. E se jogou bem em Espanha, creio que pode jogar bem em Portugal. Conheço bem o futebol do Benfica e do FC Porto e não tenho dúvidas que o Taty podia jogar em qualquer equipa portuguesa", adiantou o antigo adjunto de Guardiola, em declarações a "Bola Branca", da Rádio Renascença.

"É um jogador que conheço bem porque trabalhei com ele aos 19 anos. No New York revelou ser um jogador com muita ambição, que trabalha muito para a equipa e marca golos. E está a evoluir a cada dia que passa. É um excelente companheiro que só tem uma ideia, melhorar a cada dia. Não pensa em mais nada, vive e trabalha só para o futebol", elogia o técnico de 60 anos.

Taty Castellanos jogou no Girona, da primeira divisão espanhola, em 2022/23 e deu nas vistas: "Foi um jogador chave esta temporada, não só pelos golos mas também pelo trabalho que fez nos jogos, criando espaço para os seus companheiros. E como avançado marcou golos importantes para a equipa", detalha Torrent, que também treinou o Flamengo e o Galatasaray.

Castellanos, 24 anos, é formado no Universidad de Chile. Jogou no Torque, do Uruguai, e depois mudou-se para os Estados Unidos da América, onde brilhou antes de seguir para o Girona, por empréstimo da equipa da MLS.