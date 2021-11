Antigo diretor executivo critica: "Liga tem obrigação de preservar a integridade das competições"

Antigo diretor executivo entende que competição não foi defendida por quem devia

João Martins, antigo diretor executivo da Liga, não entende a postura adotada pelo organismo na polémica do Jamor.

"O Estado, através da Lei, atribui à Liga os poderes para organizar as competições profissionais, tendo sempre a obrigação de preservar a integridade das competições, sob pena de poder ser retirada utilidade pública à Federação de que faz parte essa Liga - Artigo 21º e 27º do Regime Jurídico das Federações", frisou a O JOGO. Em função disso, entende que a passividade não ficou bem na fotografia.

"Se eu fosse diretor executivo com as responsabilidades que já tive na Liga, teria que assumir a responsabilidade e culpa por permitir a realização de um jogo com apenas oito jogadores mais 1, pondo em causa a integridade física dos atletas, a integridade das competições e a verdade desportiva", sublinhou ainda.

Por isso, remata o antigo responsável pelas competições e pela parte jurídica na Liga, "dizer que se realizou o jogo da vergonha e não se dizer também que cabe à Liga organizar as competições profissionais e que é seu o dever garantir aqueles princípios, é querer não ver o óbvio."