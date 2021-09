Rúben Amorim faz uma alteração: os onzes de Sporting e Marítimo

As equipas escolhidas por Rúben Amorim e Julio Velázquez para o encontro da sétima jornada da Liga Bwin, com início às 19h00.

Rúben Amorim faz uma alteração no onze do Sporting para a partida com o Marítimo, comparativamente ao encontro no Estoril, da ronda anterior, ganho pelos leões por 1-0. Feddal, que nessa partida foi suplente não utilizado, retoma a condição de titular, saindo do onze Matheus Reis.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Rúben Vinagre; Sarabia, Paulinho e Nuno Santos.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Matheus Reis, Esgaio, Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Jovane e Tiago Tomás.

Onze do Marítimo : Paulo Victor; Jorge Sáenz, Zainadine e Leo Andrade; Cláudio Winck, Rossi, Pelágio e China; Xadas, Ricardinho e André Vidigal.

Suplentes do Marítimo: Miguel Silva, Moisés Castillo, Vitor Costa, Guitane, Diogo Mendes, Alipour, Edgar Costa, Rúben Macedo e Clésio