Amorim, Conceição e Jesus de acordo: quinta jornada da Liga Bwin devia ter ter sido adiada

Treinadores de Benfica, FC Porto e Sporting em sintonia

Não é nada normal que os treinadores dos três maiores clubes portugueses estejam em acordo num qualquer tema. O que é certo é que Jorge Jesus, Rúben Amorim e Conceição são unânimes: a quinta jornada da Liga Bwin devia ser disputada...mas não agora.

O que disse Jesus: "Não tenho dúvidas nenhumas que devia ser adiado o jogo com o Santa Clara. Tive essa conversa com as pessoas da estrutura para adiar este jogo face a todo o cenário com os jogadores das seleções. Na próxima terça-feira, temos que estar em Kiev para um jogo de grande importância. A Federação deveria estar atenta a isto, mas passou. Temos que estar nas melhores condições possíveis e prepararmo-nos para isso".

O que disse Conceição: "É lógico. Não há outra resposta que possa dar. Não faz sentido fazer um jogo de campeonato nestas condições".

O que disse Amorim: "Eu sou da mesma opinião. Já o selecionador disse, na altura. Os clubes precisam dos jogadores. Os melhores vão à Seleção. Não é justo, mas temos de encontrar soluções. Concordo com a opinião geral".