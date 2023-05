Almoço entre rivais fomenta o fair-play antes do dérbi entre Sporting e Benfica

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Grupo de conhecidos adeptos dos dois clubes juntou-se e promoveu a sã convivência.

A possibilidade de existirem adeptos encarnados em zonas reservadas a sócios sportinguistas está a causar alguma preocupação face à hipótese de surgirem problemas durante o jogo. E, perante o carácter decisivo do dérbi, um grupo de conhecidos adeptos juntou-se ontem, sábado, à mesa de forma a promover a sã convivência entre rivais.

A ideia destes sportinguistas e benfiquistas foi demonstrar que os rivais podem conviver no mesmo espaço com as camisolas dos seus clubes e puxando pela sua equipa sem que existam conflitos.

O objetivo foi assim promover o fair-play, num encontro que contou com a presença de José Pedro Rodrigues, António Macedo e Luís Marques (antigo membro da Comissão de Gestão do Sporting) pelo lado do Sporting e Jaime Cancella de Abreu, Mauro Xavier, António Bernardo, José Manuel Antunes (ex-vice das águias) e Telmo Correia (secretário da Mesa da Assembleia Geral da SAD encarnada).

O almoço versou, segundo apurou O JOGO, diversos temas, desde os momentos dos dois clubes e respetivos jogos, à situação do futebol português e da arbitragem nacional e até à comparação entre Eusébio e Cristiano Ronaldo. O encontro terá já nova edição na próxima temporada, precisamente antes de um novo dérbi entre leões e águias.