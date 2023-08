Adepto teve de ser reanimado e jogo entre Casa Pia e Sporting foi interrompido

Adepto sentiu-se mal na primeira parte. Foi transportado para o hospital.

O encontro entre Casa Pia e Sporting, que abriu a segunda jornada do campeonato, esteve interrompido na primeira parte para ser prestada assistência a um adepto que se sentiu mal na bancada.

Decorria o minuto 15 quando o encontro em Rio Maior parou, para que a vítima fosse assistida pelos bombeiros e elementos da equipa médica das duas equipas. Foi sujeita a manobras de reanimação, que surtiram efeito. Contudo, a ambulância ainda se encontra no exterior do estádio, com bombeiros e INEM a prestar assistência médica.

O jogo retomado aos 26 minutos.

EM ATUALIZAÇÃO