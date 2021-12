Adán eleito melhor guardião de outubro e novembro

Guardião do Sporting foi totalista e venceu cinco jogos em cinco partidas

Antonio Adán voltou a ser distinguido como o melhor guarda-redes do mês da Liga Bwin. Depois de ver o seu desempenho premiado em agosto, o espanhol foi considerado o melhor na sua posição em outubro e novembro.

Com 40,48%, Adán reuniu a preferência da maior parte dos treinadores principais do primeiro escalão. Diogo Costa foi o segundo mais votado, com 18,25%, enquanto Samuel, do Portimonense, fechou o pódio, com 13,49%.

Nos meses de outubro e novembro, Adán foi totalista no campeonato e conquistou cinco vitórias em outros tantos jogos.