A tensão e histórias antigas do dérbi minhoto: "Tivemos de ir à polícia"

Vitória e Braga com reencontro marcado

Luís Filipe, João Alves e Edmilson admitem que as coisas possam ter mudado, até em função do galopante crescimento do Braga, mas confessam ter sentido sempre mais peso nos ombros em Guimarães.

Vitória de Guimarães e Braga defrontam-se na noite desta segunda-feira pela 148.ª vez e pela 74.ª no Estádio D. Afonso Henriques, misturando todas as competições.

É um dérbi de emoções fortes, vivido "com uma intensidade incrível", como testemunham três ex-jogadores que estiveram dos dois lados.