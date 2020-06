A outra perseguição do Famalicão ao Braga

"Fama" desloca-se esta noite a Moreira de Cónegos, enquanto o Braga recebe amanhã o eterno rival V. Guimarães.

Os três pontos que separam Famalicão e Braga na classificação da I Liga são os mesmos que existem entre estes dois clubes no "campeonato do Minho", também aqui com vantagem para os bracarenses. Ou seja, esta noite, quando jogar no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, os comandados de João Pedro Sousa estarão também a tentar igualar os "guerreiros", nem que seja provisoriamente, já que estes amanhã recebem o Vitória de Guimarães.

A subida de famalicenses e a reintegração do Gil Vicente elevou para cinco o número de equipas do Minho no principal campeonato, onde já estavam Braga, V. Guimarães e Moreirense. Neste momento, é o Braga que lidera esta liga regional, se considerarmos os resultados entre o referido quinteto, com 13 pontos, fruto de três vitórias (em casa do Moreirense e na Pedreira e no estádio do V. Guimarães) e quatro empates (dois com o Famalicão e nos dois jogos com o Gil).

Como se disse, o "Fama" segue a três pontos, tendo vencido duas vezes (o Gil, em Barcelos e em casa), empatado quatro (os encontros com o Braga, com o Moreirense e em Guimarães) e perdido copiosamente em casa (7-0) com o Vitória.

Se os famalicenses terão de ganhar hoje para igualar o poderoso vizinho, esperarão igualmente por uma ajudinha dos vitorianos, no dérbi de amanhã. Até porque estes, com sete pontos neste campeonato a cinco, também precisam de recuperar, depois de apenas uma vitória (em Famalicão), quatro empates (em casa com o "Fama", nos dois jogos com o Moreirense e em Barcelos) e uma derrota no primeiro confronto com o Braga (2-0). É que até o outro clube do concelho, o Moreirense, tem mais dois pontos, tendo conseguido ganhar duas vezes ao Gil Vicente (3-0 e 5-1) e empatado em Famalicão e nas duas receções ao conjunto da sede concelhia. Também soma duas derrotas com o Braga.

Por fim, o regressado Gil Vicente, que não ganhou ainda qualquer destes confrontos entre minhotos. O melhor que fez foi empatar nos dois confrontos com o Braga e na receção ao V. Guimarães. Perdeu nos dois jogos com o Moreirense e o Famalicão. Os três pontos já não lhe permitirão deixar o quinto e último posto desta "mini-liga", mesmo que vença a partida que falta, a receção ao V. Guimarães na 31ª jornada.