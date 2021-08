Alvalade é o palco para o arranque do campeonato, na noite de hoje. O Sporting, detentor do título, apadrinha o Vizela no seu regresso à I Liga, agora denominada Bwin. Klopp vai estar a ver

A equipa que chegou em primeiro no final do último campeonato é a primeira a entrar em ação na Liga Bwin, 2021/22.