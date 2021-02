A incrível diferença entre 2019/20 e 20/21: Paços, Sporting, Benfica e Famalicão em extremos

Diferença pontual entre as duas épocas é avassaladora. Paços e Famalicão ocupam também os extremos na diferença de lugares na classificação. Confira tudo na lista abaixo.

O Paços de Ferreira (mais 18 pontos) e o Sporting (16) subiram muito em relação à primeira volta da última edição da I Liga, enquanto Famalicão (menos 17) e Benfica (14) seguem em queda livre.

De 15.º em 2019/20, com apenas 16 pontos, o conjunto agora comandado por Pepa saltou para quinto, com 34, numa ascensão meteórica que coloca um Paços de Ferreira de tostões exatamente ao mesmo nível de um Benfica de milhões.

A vantagem das águias deve-se apenas ao confronto direto, ao 2-1 caseiro, mais do que feliz, já que o golo do triunfo, à nona ronda, chegou aos 90+4 minutos. Foi a única derrota do conjunto da Mata Real nas últimas 14 jornadas.

No segundo posto entre os que mais cresceram, está o líder Sporting, que subiu de quarto para primeiro - não podia ascender mais -, ao somar mais 16 pontos: passou de 29 para 45, com 14 vitórias, três empates e nem uma única derrota.

O pódio é fechado pelo Braga, que passou de quinto para terceiro, ao produzir mais nove pontos (de 27 para 36), após um percurso sem qualquer empate.

No que respeita a perdas, ninguém tombou mais do que o Famalicão, que depois de fechar a primeira volta da época passada num espantoso terceiro lugar, com 31 pontos, apenas atrás de Benfica e FC Porto, encerrou a atual em 17.º e penúltimo, com 14.

O conjunto de João Pedro Sousa, que não resistiu aos maus resultados e caiu depois da 16.ª ronda, sendo substituído por Jorge Silas, perdeu 17 pontos e 14 lugares e tem apenas atrás o recém-promovido Farense, com um jogo em atraso.

A secundar o Famalicão, surge o Benfica, que depois de ter batido em 2019/20 o recorde na era três pontos, ao somar 48, de 51 possíveis, com apenas um desaire (0-2 na receção ao FC Porto), ficou-se agora pelos 34, caindo para quarto.

Os encarnados investiram quase 100 milhões de euros em jogadores, mas muitos não têm justificado o investimento, sendo que o regressado treinador Jorge Jesus encabeça a lista das desilusões, já que não foi capaz de colocar a equipa a jogar bom futebol, muito menos o "triplo" ou a "arrasar".

O Rio Ave também esteve muito abaixo da época passada, ao passar do sétimo posto, com 25 pontos, para o 14.º, com 16, num percurso que começou com Mário Silva, prosseguiu com Pedro Cunha como interino e finalizou com o regressado Miguel Cardoso.

Em matéria de pontos, nota positiva ainda para Vitória de Guimarães (mesmo com menos um jogo), Santa Clara, Moreirense, Belenenses e Portimonense e negativa para Gil Vicente, Boavista, Marítimo, Tondela e FC Porto.

- Diferença 2019/20 para 2020/21:

Clube / Diferença de pontos

Paços de Ferreira +18

Sporting +16

Braga +9

Vitória de Guimarães +5 (-1 jogo)

Santa Clara +5

Moreirense +3

Belenenses +1

Portimonense +1

FC Porto -2

Tondela -2

Marítimo -3

Boavista -5

Gil Vicente -6

Rio Ave -9

Benfica -14

Famalicão -17

Clube / Diferença de lugares

Paços de Ferreira +10

Santa Clara +7

Moreirense +5

Sporting +3

Belenenses +3

Braga +2

Portimonense +2

Vitória de Guimarães 0

FC Porto 0

Tondela 0

Marítimo 0

Benfica -3

Gil Vicente -4

Boavista -4

Rio Ave -7

Famalicão -14

Nota: Nacional e Farense não entram nestas contas porque não estavam na I Liga em 2019/20.