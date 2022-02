A diferença está no risco: análise às abordagens de Conceição e Amorim aos clássicos

Médias resultantes dos 26 clássicos somados por Sérgio e Amorim na Liga mostram que o FC Porto ataca, remata e acerta mais na baliza do que o Sporting. Além dos duelos entre os rivais de sexta-feira, a análise engloba os desafios com o Benfica e mostra que os leões apostam mais no contra-ataque, pelo que a média de posse de bola é inferior a 50%.

Uma volta depois de empatarem (1-1) no Estádio José Alvalade, FC Porto e Sporting voltam a medir forças na sexta-feira e o O JOGO procurou perceber o que esperar da postura dos dois rivais com os atuais treinadores.

Analisando as médias por 90 minutos das equipas de Sérgio Conceição e Rúben Amorim nos clássicos do campeonato - incluindo os duelos com o Benfica -, conclui-se que os dragões têm maior tendência para assumir o jogo e atacam mais, uma vez que, segundo os dados do portal "Wyscout", superiorizam-se na média de ataques organizados (26,4 contra 24,8), de remates (11,9 contra 9,5) e nos tiros que saem enquadrados com a baliza (4,2 contra 3,5).