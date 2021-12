Vizela-Belenenses tem novo horário

Belenenses entrou em campo com nove jogadores frente ao Benfica

Anúncio feito esta segunda-feira

A Liga Portugal comunicou que o Vizela-Belenenses, partida da 13ª jornada da Liga Bwin adiada em virtude do surto de covid na equipa azul, será disputada no dia 2 de janeiro, mas não às 20h30 como fora já aunciado. O pontapé de saída passa a estar marcado para as 18h30.

O organismo presidido por Pedro Proença refere que na reunião desta segunda-feira, com os presidentes do Vizela e do Belenenses, Diogo Godinho e Rui Pedro Soares, respetivamente, manteve-se a divergência de opiniões em relação à data e horário marcados.

O Belenenses pretendia adiar o jogo para 3 de janeiro, enquanto o Vizela preferia jogar às 15h30 de dia 2. Perante o impasse, a Liga Portugal, dando cumprimento ao regulamentado, seguiu o parecer favorável da Comissão Permanente de Calendários e fixou a data para 2 de janeiro às 18h30, com transmissão na SportTV.