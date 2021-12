João Henriques protagoniza quinta saída de treinadores esta época na Liga

Em 2021/21, a dança dos treinadores começou invulgarmente apenas na 8.ª jornada.

João Henriques protagonizou esta quarta-feira a quinta saída de treinador na edição 2021/22 da Liga Bwin, ao acertar a rescisão contratual com o Moreirense, devido aos maus resultados, estando iminente o anúncio do seu sucessor.

O técnico, de 49 anos, deixa os minhotos na 16.ª posição, de acesso ao play-off de permanência, com nove pontos, apenas um acima da zona de descida direta, após uma vitória (2-1 na receção ao Arouca, à sétima jornada), seis empates e cinco derrotas.

Os cónegos foram ainda eliminados da primeira fase da Taça da Liga, ao perderem na visita ao estádio do Penafiel (2-1), da II Liga, mas vão discutir em Mafra o acesso aos quartos da Taça de Portugal, após já terem afastado o Oriental Dragon, da Liga 3 (3-2, após prolongamento) e o primodivisionário e rival concelhio Vitória de Guimarães (3-2).

Na terça-feira, o Boavista promoveu o regresso de Petit à sua casa de partida enquanto jogador e treinador, na sequência da rescisão com João Pedro Sousa, que assumiu ter recebido "nas últimas horas" uma "proposta irrecusável de um clube estrangeiro".

Com dois triunfos, cinco empates e cinco derrotas no campeonato, o técnico, de 50 anos, deixou o Boavista em 11.º na Liga, com 11 pontos, dois acima do lugar de 'play-off' e três sobre a zona de despromoção direta, estando há nove rondas consecutivas sem vencer.

A saída de João Pedro Sousa é idêntica à de Daniel Ramos, que, à oitava jornada, solicitou a sua libertação do Santa Clara, que era 15.º colocado, com seis pontos, para assumir o comando dos sauditas do Al Faisaly, sendo substituído por Nuno Campos.

Em 2021/21, a dança dos treinadores começou invulgarmente apenas nessa ronda, algo que não acontecia há quase 20 anos, englobando ainda a saída de Petit do Belenenses, que treinava desde janeiro de 2020, no 17.º e penúltimo posto, com quatro pontos.

O atual técnico do Boavista foi rendido por Filipe Cândido, recrutado à União de Leiria, da Liga 3, que se estreou na I Liga, tal como o sucessor de Daniel Ramos no Santa Clara, que deixou de ser adjunto de Paulo Fonseca para debutar como treinador principal.

À 11.ª jornada, foi a vez do espanhol Júlio Velázquez, entretanto substituído por Vasco Seabra, não resistir a tantos desafios sem vencer pelo Marítimo, deixando-o em 17.º e penúltimo, com sete pontos, depois de seis derrotas, quatro empates e uma vitória.

Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2021/22:

Jornada Clube Sai Entra

8.ª Santa Clara Daniel Ramos Nuno Campos (a)

8.ª Belenenses Petit Filipe Cândido

11.ª Marítimo Julio Velázquez Vasco Seabra

12.ª Boavista João Pedro Sousa Petit (a)

12.ª Moreirense João Henriques Por definir

(a) Não se trataram de despedimentos, mas de pedidos de saída de Daniel Ramos e João Pedro Sousa para irem treinar para o estrangeiro.