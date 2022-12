FC Porto reata Liga Bwin com goleada ao Arouca

A equipa orientada por Sérgio Conceição chegou aos 32 pontos e, à condição, ficou a cinco do líder Benfica.

O FC Porto recebeu e venceu o Arouca por 5-1, numa partida referente à 14ª jornada da Liga Bwin.

No dia em que o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa comemorou o 85º aniversário, os campeões nacionais não podiam ter tido melhor entrada na partida. Logo aos 23 segundos, Otávio marcou o golo mais rápido de sempre da turma azul e branca no Estádio de Dragão, bem como o tento mais rápido, até ao momento, da atual edição do campeonato. Na recarga a um primeiro remate de Gabriel Veron que Arruabarrena conseguiu travar, o internacional português, que esteve presente no Mundial do Catar, não perdoou e abriu o ativo.

À passagem dos 18", a equipa orientada por Sérgio Conceição dilatou a vantagem no marcador. Triangulação entre Galeno, Gabriel Veron e Mehdi Taremi, com o iraniano a não desperdiçar na cara do guardião arouquense. Aos 34", depois de um livre batido de forma rápida por Otávio, ainda antes do meio campo, Mehdi Taremi ganhou a frente a João Basso e fez o terceiro.

No início da segunda parte, Mehdi Taremi completou o hat-trick, alcançando o 21º golo da conta pessoal na presente temporada (18 pelo clube e três pela seleção do Irão). À entrada para os últimos 20 minutos, os dragões conseguiram chegar ao quinto. Mehdi Taremi, descaído para o lado esquerdo, tentou servir, de trivela, Toni Martínez, Jerome Opoku desviou a trajetória do esférico e, involuntariamente, fez autogolo.

Logo a seguir, aos 75", após uma perda de bola de Pepê, Bruno Marques, recém-entrado, recebeu um passe de Morlaye Sylla e, de fora da área, com um tiraço de pé esquerdo, reduziu para a formação comandada por Armando Evangelista.

Com este triunfo, o FC Porto atingiu os 32 pontos, solidificou a segunda posição na tabela classificativa e, à condição, ficou a cinco do líder Benfica, que nesta ronda se desloca ao terreno do Braga, terceiro colocado. Quanto ao Arouca, ocupa agora o décimo lugar, com 19 pontos.