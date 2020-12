Guarda-redes do Nacional, o brasileiro Daniel Guimarães, viu golo de Sérgio Oliveira "no início do jogo" como crucial para derrota da equipa insular contra o FC Porto, este domingo.

Análise do jogo: "Fizemos uma segunda parte melhor. Infelizmente, sofremos um golo de penálti logo no início do jogo e complicou tudo. Gostei da atitude da nossa equipa no segundo tempo. Agora é se preparar esta semana e pensar no próximo jogo".

Recuperação: "Fizemos coisas boas no campeonato, vamos voltar a fazer. A nossa equipa tem qualidade para isso".

Taça de Portugal (quarta-feira): "Esperamos e trabalhamos para isso [qualificação], entramos sempre para ganhar, esperamos fazer um bom jogo e sair com resultado positivo".