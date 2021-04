"Se não tivesse 40 anos disto e 500 jogos de I Liga, perguntaria o que mais irá me acontecer"

Declarações de - Manuel Machado (treinador do Nacional) após o jogo Nacional-FC Porto (0-1), da 27.ª jornada da Liga NOS

O penálti: "Se calhar, se não tivéssemos falhado o penálti poderíamos ter chegado ao intervalo com um resultado que traduzia melhor o desempenho de uma e outra equipa. O momento passível de golo que houve na primeira parte é o da grande penalidade e um outro lance antes do Camacho, que acaba por não ter a melhor finalização. É um momento determinante. Mesmo o golo que dá a diferença para o FC Porto acaba por ser mais demérito nosso do que propriamente mérito na construção da parte do FC Porto. A percentagem de concretização dos penalties é muito elevada, do ponto de vista estatístico. Na semana passada já tínhamos falhado um, com outro marcador, e hoje voltámos a falhar e essa eficácia penalizou-nos."

Melhoria: "Mas tendo em conta aquilo que é o progresso do desempenho, depois de um jogo muito mau com o Portimonense aqui em casa, fizemos um jogo muito melhor com o Santa Clara, embora com um resultado igual (1-5). O de hoje, com uma equipa de outra dimensão, com ritmo da Liga dos Campeões e que joga para o título, acho que os jogadores estiveram muito bem, com uma diferença de atitude, de maior organização, coesão e confiança. Se dermos continuidade e eu acredito que o vão fazer, com organização e intensidade, como o fizeram hoje, nos jogos que temos pela frente, continuo a acreditar que, para o ano, o Nacional vai continuar na I Liga."

Confiança: "Se eu não tivesse 40 anos disto e 500 jogos de I Liga, perguntaria o que mais irá me acontecer, mas sabemos que o futebol num momento muda e por isso é manter a organização, o trabalho, passando confiança aos jogadores do ponto de vista anímico, até pelo bom desempenho que hoje tiveram, tenho absoluta confiança que vamos poder resolver o atual de problema. O meu estado de espírito é de confiança e tranquilidade, embora triste por não ter pontuado, pois era isso que queria."