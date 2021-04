Manuel Machado, treinador do Nacional, após a derrota em Tondela, por 2-1, depois de ter estado a vencer por 1-0.

Análise: "Não era decisivo, mas era e foi importante e infelizmente com um resultado que não era aquele que a gente queria. Empatar não teria sido mau. O número de intervenções que o meu guarda-redes fez em bolas passíveis de golo em relação com o guarda-redes do Tondela é muito diferente e isto diz alguma coisa sobre o que foi o desempenho de cada equipa dentro do campo. As duas grandes intervenções que o meu guarda-redes faz é naquele duplo penálti, fora isso, não tenho registo em memória de alguma intervenção de perigo. Socou dois cruzamentos e levou com dois golos em duas desatenções da nossa parte."

Nacional sai triste mas não envergonhado: "Saímos daqui tristes como saímos há dias, quando jogámos com o FC Porto, porque temos a sensação de que aquilo que é o nosso trabalho, a nossa aplicação dentro do campo, a nossa organização, a nossa confiança, o nosso crédito na vitória esteve lá e, quando é assim e não se consegue o resultado que queremos, ficamos tristes, mas não estamos, de maneira nenhuma, envergonhados."

Ponta final do campeonato: "Estamos numa situação difícil, há 18 pontos para jogar, estamos concentrados em ganhar o máximo de pontos possível, porque eles [os jogadores] são suficientes para sairmos desta situação e, fundamentalmente, independentemente da situação e do histórico que ficará registado até ao final da época, há uma coisa que estes jogadores nunca vão perder, que é a dignidade pelo emblema que têm no peito e, por isso, até ao último momento, contem com um Nacional combativo, organizado, a disputar cada lance, disputar cada jogo, a disputar cada ponto.

Dez derrotas consecutivas: "Estamos numa sequência de derrotas muito grande, isto até é típico em futebol (...) e o que falta é de facto ter um bocadinho de sorte para transformar este trabalho em pontos e quebrar este ciclo negativo."

Mudar o chip: "Tinha dito aos meus dirigentes que se ganhássemos este jogo dificilmente perderíamos mais algum até ao final da época e estava e estou convicto de que quando isso acontecer, e mudar o chip, porque a equipa tem a qualidade necessária e está empenhada e motivada e com qualidade de jogo para que isso venha a acontecer. É ter uma pontinha de felicidade também para juntar à competência e quebrar o ciclo negativo."