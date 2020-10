Rúben Mivael assistido no relvado

Redação com Lusa

Médio da equipa madeirense teve de ser suturado.

O médio do Nacional Rúben Micael foi este domingo suturado com 16 pontos no queixo, após o jogo frente ao Belenenses SAD, da terceira jornada da I Liga de futebol, que terminou empatado 0-0, revelou o clube madeirense.

Durante o encontro, disputado no Funchal, o internacional português, de 34 anos, lesionou-se numa disputa de bola junto à área do Nacional, com Afonso Taira, aos 79 minutos.

O médio ainda continuou em campo durante mais algum tempo, tendo sido substituído aos 86, por Alhassan.