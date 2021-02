Riascos e a derrota do Nacional: "Erros pagam-se caro e foi isso que nos matou na primeira parte"

Autor do golo do Nacional na derrota ao Braga (1-2), o avançado colombiano Riascos lamentou falhas que levaram equipa insular à derrota este domingo.

Análise do jogo: "Depois do golo, acreditámos que poderíamos empatar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Agora é continuar trabalhando já para o jogo de sexta-feira contra o Paços Ferreira. Foi uma primeira parte que entrámos muito bem no jogo, mas foi uma pena os erros que cometemos nos dois golos. Mas agora é trabalhar".

Erros: "Cometemos erros, eles aproveitaram e pronto. Os erros pagam-se caro e foi isso que nos matou na primeira parte".

Reação aos erros: "Não reagimos mal, continuámos à procura do primeiro golo. As coisas não estavam a sair bem na primeira parte, na segunda parte voltamos muito melhor no jogo e as coisas começaram a sair"