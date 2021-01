Oficial: Nacional anuncia reforço e trata-se de um regresso à Madeira

Éber Bessa reforça o meio-campo dos alvinegros.

O médio brasileiro Éber Bessa é o mais recente reforço do Nacional, anunciou este domingo o clube da I Liga.

O médio de 28 anos, que representava o Botafogo, assinou um contrato válido por época e meia com a formação insular, regressando assim à Madeira, depois de uma passagem pelo Marítimo entre 2014/2015 e 2017/2018.

Formado no Cruzeiro, teve passagens no Brasil pelas equipas de Minas Gerais, do Nacional de Patos e pelo Vila Nova, e representou ainda os canadianos do Impact Montreal e os tailandeses do Phuket FC, antes de ingressar no Marítimo. Dos verde rubros, transferiu-se para o Vitória de Setúbal em 2018/2019.

Em declarações ao canal do clube, Éber Bessa prometeu "dedicação", oferecendo "o seu melhor", pedindo o apoio aos adeptos para que no final todos possam "celebrar juntos".

Antes de Éber Bessa, o Nacional já havia anunciado a contratação de Marco Matias como reforço de inverno.

O Nacional, que no sábado bateu em casa o Famalicão por 2-1, segue no 11.º lugar da I Liga, com 17 pontos, os mesmos do rival Marítimo, 10.º.