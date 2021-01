"O Moreirense foi premiado pelo golo que marcou e nós penalizados pelos que não fizemos"

Declarações de Luís Freire, treinador do Nacional, após a derrota frente ao Moreirense, por 1-0.

Jogo: "Tivemos cinco ou 10 minutos iniciais onde o jogo está dividido e equilibrado. Depois, dos 10 aos 30 minutos, o Moreirense acaba por pegar no jogo e isso não me agradou. Tiveram 20 minutos de maior iniciativa e nós mais baixos. Tiveram cinco cantos seguidos, com muita bola parada e com a bola a rondar a nossa baliza, com algum frisson, mas sem grandes oportunidades de golo, mas com remates exteriores. Nesse período tiveram ascendente no jogo."

Oportunidades: "A partir desse momento, nós começamos a criar algumas oportunidades de golo e duas clarissímas no final da primeira parte, com o Kenji e com o Riascos. O Riascos tem a baliza praticamente deserta e a bola sai ao lado e o Kenji isolado. Estava 0-0 ao intervalo e nós tivemos as melhores oportunidades, mas o adversário teve algum domínio nos 30 minutos iniciais."

Intervalo: "Ao intervalo, mostrámos aos jogadores que com mais intensidade e confiança acabaríamos por criar oportunidades, porque havia espaços para explorar. Na segunda parte, estivemos mais na iniciativa e o adversário mais na expectativa. Acabámos por criar oportunidades de golo gritantes e, logo a seguir, passados dois ou três minutos, sofremos um golo de livre. Acaba por ser muito penalizante para nós essa situação. No mínimo dos mínimos, um empate era o resultado. Não estamos satisfeitos com o resultado e com os primeiros minutos, mas estamos satisfeitos por ter conseguido criar oportunidades. Fizemos 18 remates."

Trabalhar: "Temos de levar as coisas boas, trabalhar e ser fortes sobre elas e quando tivermos ocasiões, fazer golo para sermos felizes."

Jogadores: "A atitude dos jogadores foi sempre a máxima. Não começou a correr bem, mas eles tentaram, mas o adversário teve mérito também. O Moreirense acabou por ser premiado pelo golo que marcou e nós penalizados pelos que não fizemos."