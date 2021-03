Manuel Machado "materializa a convicção" do Nacional em permanecer na Liga NOS

Presidente do clube explicou publicamente a escolha recaída no professor para substituir o homólogo Luís Freire no comando técnico dos insulares

Rui Alves, presidente do Nacional da Madeira, atual antepenúltimo classificado da Liga NOS, veio a público tecer explicações sobre a escolha em substituir Luís Freire por Manuel Machado no comando técnico dos insulares, que não vencem há seis jornadas.

"Os resultados marcam o futuro dos treinadores e, contrariando o que seria a minha vontade, esses resultados determinam a saída da equipa técnica. Escolhemos o regresso do professor como solução para materializar a nossa convicção de que a manutenção na I Liga é possível", afirmou, esta segunda-feira, o dirigente à RR.

Manuel Machado, técnico de 65 anos, voltou, assim, a um emblema velho conhecido, já que o orientou na temporada de 2005/06, nas de 2008/09 e de 2009/10 e, também, entre as épocas de 2012/13 e 2016/2017. Esse conhecimento pesou na seleção feita.

"O professor [Manuel Machado] tem uma história no Nacional. Num momento em que é necessária unidade em torno do grande objetivo do Nacional, é fundamental que um líder se encaixe nessa visão. Entendo que o professor corresponde ao que a instituição precisa", referiu Rui Alves.

O agora treinador do Nacional substituiu, até ao final da presente época, o homólogo Luís Freire, um dos obreiros do regresso do clube à Liga NOS mas que não resistiu à pior série de resultados na atual edição do campeonato: seis derrotas seguidas.

O presidente do clube madeirense elogiou a fase inicial da equipa alvinegra nesta temporada, com apenas uma derrota nas primeiras sete jornadas da liga, mas os desempenhos tidos recentemente desagradaram o dirigente.

"Com o Luís Freire, tivemos uma subida de divisão. Iniciámos esta época com uma boa prestação, mas, infelizmente, a segunda volta tem uma marca altamente negativa. Quando assim é, sente-se que estamos a chegar ao fim dum ciclo", sustentou Rui Alves.

Eleito o substituto do jovem treinador, Manuel Machado vai estrear-se oficialmente no comando técnico do Nacional a 3 de abril, em jogo da 25.ª jornada da Liga NOS, frente ao forasteiro Portimonense. A equipa alvinegra, situada na 16.ª posição e que a atira para o play-off de permanência, não vence desde a visita ao Boavista, a 5 de fevereiro.