Manuel Machado e o Sporting-Nacional: "Qualquer coisa é falta e qualquer coisa é cartão amarelo"

Declarações de Manuel Machado no final do encontro Sporting-Nacional (2-0), da 30.ª jornada da Liga NOS

Sobre o jogo: "Foi um jogo dentro daquilo que era suposto acontecer: o Nacional mais organizado no plano defensivo e o Sporting com mais posse de bola. As coisas aconteceram com alguma normalidade, nada do que se passou fugiu ao que era previsível. Também tivemos duas bolas com relativo perigo na primeira parte e até ao intervalo as coisas foram normais. Com 24 faltas na primeira parte, das quais 20 contra o Nacional e apenas quatro a favor, parece que uma equipa andou com o pau na mão e a outra a levar. Na segunda parte, com a expulsão, aquilo que já era difícil, mais difícil ficou. O primeiro golo é determinante para o desfecho da partida. O segundo aparece já quando estamos a tentar [o golo] e nos expusemos a uma situação de profundidade."

Equipa viva: "É evidente, como hoje provámos, que esta equipa está bem viva e que os 12 pontos que faltam estão aí para ser conquistados. Enquanto matematicamente for possível, ninguém vai deixar de acreditar."

Arbitragem: "Vi duas equipas a lutarem e a baterem-se em cada lance. Este árbitro esteve há uma semana connosco em Tondela, em que sofremos uma expulsão, até foi de vermelho direto, e com uma grande penalidade. Com todo o respeito pelos árbitros, acho que hoje não fizeram um trabalho bem conseguido. Qualquer coisa é falta e qualquer coisa é cartão amarelo. Se calhar, se estivéssemos com os 11 jogadores em campo, o Jovane não teria sido tão determinante".