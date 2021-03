Manuel Machado e o regresso ao Nacional: "Não me metia nesta guerra se não tivesse confiança"

Professor deixou o Berço (Campeonato de Portugal) para substituir o homólogo Luís Freire no comando técnico da equipa madeirense

Manuel Machado regressou ao futebol profissional para substituir Luís Freire no comando do antepenúltimo classificado Nacional e, esta segunda-feira, o treinador mostrou convicção em permanecer os insulares na próxima edição da Liga NOS.

"É um quadro difícil neste momento, para o Nacional e para uma mão-cheia de clubes. Será uma luta muito dura neste último terço da prova para que o objetivo seja alcançado. Agora, não me meteria nesta guerra se não tivesse confiança de poder fazer parte de uma solução", afirmou o experiente técnico, ao Canal 11.

Manuel Machado reconheceu que vai manter algumas ideias implementadas pela equipa técnica antecessora, mas apontou a mudanças na matriz da formação insular e a uma injeção nos próprios índices psicológicos dos jogadores.

"Há muita coisa que está feita e que deve ser preservada. Não será em dois meses que restam para o final da época que se vai alterar profundamente. Mas há reajustamentos tático-estratégicos que podem ser feitos, assim como ao nível mental e motivacional da equipa. O problema existente tem solução", assinalou o treinador.

Manuel Machado assumiu que tem "acompanhado o Nacional com atenção em particular" e que o novo convite feito pelo presidente Rui Alves foi "um prazer por tudo o que se retém do passado" ao serviço do clube da Madeira.

O timoneiro volta a um emblema velho conhecido da sua carreira desportiva, já que o orientou na temporada de 2005/06, nas de 2008/09 e de 2009/10 e, também, entre as épocas 2012/13 e 2016/2017, e assinou contrato até final da presente época.

Manuel Machado, que deixou o Berço (Campeonato de Portugal), vai estrear-se oficialmente no comando técnico do Nacional em 3 de abril, em jogo da 25.ª jornada da Liga NOS, frente ao forasteiro Portimonense.

A equipa alvinegra, situada na 16.ª posição e que a atira para a disputa do playoff de permanência com o terceiro classificado da Liga SABSEG, não vence há seis jornadas seguidas - desde a visita ao Boavista, a 5 de fevereiro.

O experiente treinador vai encontrar no plantel alvinegro vários jogadores com os quais já trabalhou no passado, tais como o médio e capitão Rúben Micael, o defesa Rui Correia, o avançado Marco Matias e o médio Witi.