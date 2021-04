Manuel Machado e o FC Porto: "Se ao intervalo o resultado fosse o inverso, estaria ajustado"

Declarações do treinador Manuel Machado, após a derrota do Nacional diante do FC Porto, por 0-1, na Choupana, a contar para a 27.ª jornada da Liga NOS.

Análise do jogo: "Se olharmos para o jogo em dois blocos, o primeiro e o segundo tempo, concluiremos que se ao intervalo o resultado fosse o inverso, estaria ajustado aquilo que a minha equipa fez durante os primeiros 45 minutos. Agora fomos ineficazes, é o segundo jogo que falhamos uma grande penalidade e acabámos também por construir por demérito nosso em grande parte aquilo que resultou no golo do FC Porto. A nossa falha ofensiva e defensiva acabou por dar esse resultado de 0-1, quando o mesmo podia ser o contrário."

Segundo tempo: "Relativamente ao segundo tempo, julgo que o jogo foi de equilíbrio, se olharmos para as balizas praticamente os guarda-redes mais do que reposição de jogo pouco fizeram. O que denuncia que as equipas se encaixaram, se equilibram e se calhar o FC Porto com um modelo de jogo diferente, com mais posse, o Nacional a jogar um bocadinho mais vertical... O que equilíbrio foi uma constante. Não houve de facto superioridade por parte de ambas as equipas. Penso que aquilo que foi determinante foram os factos da falha na concretização grande penalidade com mérito também para o guarda-redes e depois aquela desatenção defensiva que resultou no golo do Porto. São dois momentos que marcam de forma muito clara o que aconteceu nesses 95 minutos."

Face positiva: "Evidente que quando se chega e tenta fazer um diagnóstico e de alguma maneira é o posicionamento na tabela que vai se afundando. Temos algum tempo, mas o tempo é um fator que me aflige neste momento. Mas tenho um grupo de jogadores empenhados que possibilitaria resolver este problema com alguma tranquilidade. Estou ciente que podemos resolver também, mas vai ser de uma forma mais apertada. A identificação com os jogadores vai sendo progressivamente maior e a formatação de cada uma das equipas acaba por ir se ajustando."

Evolução: "O jogo com o Portimonense aqui não ocorreu muito, o jogo do Santa Clara com um resultado igual já mente porque falhamos também um penalidade, tivemos golo anulado por 20 centímetros... Em Santa Clara já houve algum progresso e esse progresso está manifesto no jogo que fizemos hoje aqui contra uma equipa de grande qualidade. Mas temos demonstrado um progresso, uma melhoria no nosso jogo. Espero que possamos transportá-lo para frente. Claro que é um resultado negativo é mais, mas de alguma maneira tivemos fatores que nos dão algum alento que servem de aprendizagem e de alguma forma não foi por outros fatores que perdemos aqui."