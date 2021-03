Manuel Machado de regresso à Liga NOS pela porta do Nacional

Experiente treinador sucede a Luís Freire no clube madeirense, confirmou Rui Alves.

Manuel Machado é o novo treinador do Nacional, sucedendo a Luís Freire no comando técnico da equipa madeirense.

A confirmação foi dada por Rui Alves, presidente dos insulares, em entrevista à RTP Madeira, no dia seguinte à notícia da saída do treinador de 35 anos, que não resistiu a uma série de seis desaires consecutivos.

Deste modo, Manuel Machado, de 65 anos, regressa ao principal escalão do futebol português, depois de ter estado ao leme do Berço, do Campeonato de Portugal.

Será a quarta passagem do experiente técnico pelo Nacional. A primeira foi em 2005/06, a segunda entre 2008 e 2010 e a terceira entre 2012 e 2016. O contrato é válido até final da época.

Além dos madeirenses, Manuel Machado já orientou clubes como V. Guimarães, Braga, Moreirense, Académica, Fafe, Arouca e, fora de Portugal, o Aris (Grécia).

Com 24 jornadas disputadas, o Nacional ocupa o 16.º lugar da tabela classificativa da Liga NOS, posto que dá acesso ao play-off com o terceiro classificado da Liga SABSEG, com uma vaga na escalão de topo do futebol nacional em jogo.