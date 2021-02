Luís Freire: "O VAR falhou no lance do penálti"

Declarações do treinador do Nacional, Luís Freire, no final do Rio Ave-Nacional, da da 17.ª jornada da I Liga, que terminou empatada 0-0

Sobre o jogo: "Sabíamos que íamos enfrentar um adversário de qualidade, com um excelente treinador e equipa, mas mostrámos o nosso orgulho, ambição e qualidade ao longo da partida.Os jogadores foram corajosos, fomos uma equipa pressionante, a jogar para a frente e criar perigo e oportunidades claras de golo, como o remate do Rochez ao poste."

O intervalo: "Mostrámos no primeiro tempo grande concentração, compromisso e capacidade de luta frente a um Rio Ave que também foi perigoso. Ao intervalo, passámos a mensagem para continuar com a mesma postura, voltámos a ter boas oportunidades, refrescámos o ataque e lidámos bem com a reação do Rio Ave."

Golos e VAR: "Este foi um jogo que merecia golos, foi um dos melhores que fizemos até aqui, e por isso o resultado sabe a pouco, apesar de terem estado em campo três equipas de grande qualidade. No entanto, o VAR falhou no lance do penálti. Na minha opinião não seria lance para grande penalidade. Era muito injusto acabar derrotado com um golo neste lance."

Balanço no final da primeira volta: "Temos o objetivo da manutenção, porque este clube merece ficar na Liga. Temos 18 pontos, mas queremos mais. Confiamos que vamos crescer, mas o que nos interessa é que no final possamos manter o clube neste patamar."