Redação com Lusa

Declarações do treinador do Nacional após a derrota por 2-0 no Dragão.

Mau momento: "É normal as equipas passarem por momentos bons e maus, numa maratona que é um campeonato. Tivemos vários problemas na defesa, mas estamos a recuperar o plantel. O nosso objetivo é a permanência, queremos dar essa grande alegria aos adeptos, e as derrotas têm de nos fazer perceber o que fazemos mal e melhorar."

O jogo: "O FC Porto em casa é sempre muito forte e entra bem, sabíamos disso e montámos uma estratégia para tirar profundidade ao adversário e penso que o conseguimos até sofrermos o 1-0, de penálti. Não é fácil estar a perder 1-0 frente ao FC Porto, mas fomos tentando solidificar e sair ofensivamente, mas creio que não mostrámos, na primeira parte, o que valemos, por maus posicionamentos. O FC Porto com muita posse acabou por chegar ao 2-0, num lance em que me parece nascer de uma falta não assinalada sobre o nosso jogador Riascos, tornando o resultado um pouco pesado ao intervalo."

Frustração: "Falámos com os jogadores ao intervalo e sinto que perdemos o receio e conseguimos furar, mas fomos poucos objetivos. Fiquei satisfeito com a reação dos jogadores, mas fiquei frustrado por não termos olhado para a baliza do adversário. Defensivamente, não demos grandes oportunidades, mas ofensivamente faltou-nos objetividade. O FC Porto vence de forma justa, mas a diferença não se ajusta ao que aconteceu."