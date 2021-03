Luís Freire de saída do comando técnico do Nacional

Treinador deixa o comando técnico da equipa que promoveu à Liga NOS.

Luís Freire está de saída do comando técnico do Nacional, cargo que ocupava desde a época passada, em que conduziu os madeirenses à subida à Liga NOS.

O JOGO apurou que o treinador, de 35 anos, e a Direção do clube alvinegro estão a acertar os detalhes da desvinculação, que surge dois dias depois da derrota no reduto do Gil Vicente, por 2-0.

O Nacional atravessa a pior fase da temporada e vai numa sequência de seis desaires consecutivos na Liga NOS.

Luís Freire deixa a formação insular no 15.º posto da tabela classificativa, com 21 pontos, os mesmos de Marítimo (14.º) e Boavista (16.º). Em 17.º lugar, o primeiro que resulta em despromoção direta à Liga SABSEG, está o Famalicão, com 20 pontos. O jovem treinador representa a 12.ª "chicotada" no principal escalão do futebol nacional em 2020/21.