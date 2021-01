Luís Freire atento ao que faz Quaresma e companhia

Luís Freire deseja que a sua equipa "seja forte em todos os momentos do jogo" com o V.Guimarães, relativo à 12.ª jornada, que se disputa na quinta-feira

O Nacional e Vitória de Guimarães vão regularizar o calendário da I Liga, disputando na quinta-feira um jogo que se deveria ser ter realizado em 2 de janeiro.

"A verdade é que temos mais três pontos para disputar e por esse lado é positivo. Ficámos com a sensação de que no último jogo [com Moreirense] poderíamos ter levado pontos e não levámos. Não tivemos tanto tempo para o preparar, mas já é a segunda vez que o fazemos. Temos a viagem e temos de ter cuidado a nível físico, pois vamos com uma sequência de jogos já grande. Mas faz parte do nosso trabalho", disse.

Na última partida, o Nacional criou várias situações para golo, que não concretizou, o que levou o treinador a defender que a equipa tem de se "focar" naquilo que é o seu "processo de jogo, com capacidade de ser uma equipa forte em todos os momentos de jogo".

"Aquilo que conseguimos criar, e no último jogo conseguimos criar várias [oportunidades], e queremos manter essa bitola, mas também [ser] fortes na perda da bola, reagindo forte e melhorando a nossa capacidade defensiva, com critério na saída", analisou o técnico.

Luís Freire está consciente das dificuldades que encontrará perante "uma excelente equipa, com muita qualidade do meio campo para a frente, com jogadores que desequilibram bastante". "Mas a qualidade é global e estão a fazer um grande campeonato", disse sobre o seu antagonista.

Em termos individuais, focou "o Quaresma, o Rochinha, o Edwards, bem como o Estupiñán que tem estado numa forma fantástica, bem como o André André e o André Almeida que chegam bem à área".

O Vitória de Guimarães não compete há 12 dias, facto que Luís Freire desvaloriza em parte: "É verdade que há esse dado, bom para eles, que fisicamente estão mais leves e vão jogar em casa. Mas também já não competem há 12 dias e isso, às vezes, em termos competitivos também não é positivo. Nós estamos sempre a jogar e isso em termos competitivos é bom, mas em termos físicos temos de ser muito cuidadosos e ser inteligentes em Guimarães".

A concluir, Freire disse que o Nacional "tem de estar à altura" e "focado naquilo que tem para fazer", com o restante a "vir como consequência".

Depois do jogo com o Vitória de Guimarães, o Nacional defronta o Benfica, num encontro que poderá ser adiado face ao surto de covid-19 na equipa da Luz.

"A mensagem é clara. Vivemos uma situação grave e crítica de pandemia que já atingiu proporções muito grandes. Neste caso, calhou ao Benfica e vamos ter de esperar e nos adaptar se for necessário", confidenciou Luís Freire

O Nacional, 14.º, com 13 pontos e menos um jogo, desloca-se na quinta-feira ao Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, onde a partir das 20:15, defronta o Vitória de Guimarães, sexto com 20 e também menos um jogo, em partida em atraso relativa à 12.ª jornada da I Liga, adiada pelo surto de covid-19 que afetou o plantel vitoriano, que será arbitrada por André Narciso da AF de Setúbal.