João Vigário: a derrota com o Farense e o jogo que se segue com o Belenenses

João Vigário num duelo com André André, numa partida com o V. Guimarães

Futebolista da formação do Nacional lamentou os erros cometidos na última partida (derrota com o Farense) e revela a vontade de inverter o panorama na próxima ronda.

Autor de um golaço na derrota com o Farense (2-3), João Vigário foi, esta segunda-feira, porta-voz do conjunto insular e, além de manifestar "insatisfação" pelo último resultado, que quebrou um ciclo de quatro jogos sem perder, o lateral desvendou o atual propósito do grupo.

"Há que levantar a cabeça para conseguir pontos ou ganhar ao Belenenses. Vamos para tentar ganhar. Sabemos das dificuldades, mas também sabemos das qualidades da equipa do Belenenses. Vamos para todos os jogos para tentar ganhar", assumiu o futebolista.

Para voltar a somar pontos, o lateral-esquerdo do Nacional considera que a equipa insular deve continuar a manter-se "igual a si própria" durante a próxima jornada da I Liga, ante o anfitrião Belenenses, que também não venceu na última jornada do campeonato.

"Temos trabalhado bem. Foi um jogo em que não conseguimos desempenhar bem a nossa função e o nosso estilo de jogo. O Farense anulou bem os nossos pontos fortes, mas temos de continuar na mesma. Estávamos bem. Temos de continuar", concluiu.

O Nacional vai medir forças, no próximo sábado (20 de fevereiro), com o Belenenses, num jogo que pode vir a ser disputado no Estádio Municipal de Mafra. O relvado do Jamor será alvo de uma vistoria da Liga na quinta-feira e só depois se saberá se tem condições para receber o jogo da ronda 20.