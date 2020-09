João Victor, reforço do Nacional, considera Luís Freire "muito bom treinador"

João Victor, reforço do Nacional

Redação com Lusa

O extremo João Victor está no Nacional por empréstimo dos brasileiros do Grémio Osasco e está a "gostar muito" da experiência

João Victor, um dos reforços do Nacional na época de regresso à I Liga, está "a gostar bastante" da experiência na Madeira e sublinhou que "a preparação está a ser muito boa", com "treinos bastante intensos".

O jogador brasileiro está a contar com jogos "de bastante contacto", com uma grande componente tática e espera adaptar-se.

"Temos trabalhado muito a parte tática e de posicionamento e esses jogos têm sido muito importantes", disse e avalia o grupo como "tendo muita qualidade", mas espera com o seu trabalho encontrar um lugar na equipa. Essa avaliação de qualidade estende-se ao técnico Luís Freire que acha "ser muito bom treinador", estando a "aprender muita coisa com ele", no que concerne aos posicionamentos.

A estreia do campeonato avizinha-se, mas isso não será motivo de preocupação, pois o "grupo está muito unido", e acredita "numa boa estreia, com uma vitória, que é o mais importante".

