Pérola à vista no Nacional: "Pode chegar a um grande"

O treinador Paulo Alves ajudou Kalindi a reinventar-se no Penafiel depois de ter estado perto de ser dispensado.

Autor do golo do empate frente ao Tondela (1-1) com um pontapé fabuloso de fora da área, de primeira e na sequência de um canto da esquerda afastado pela defesa beirã, o lateral-direito Kalindi tem vindo a afirmar-se como titular na formação comandada por Costinha.

Paulo Alves, ex-treinador do brasileiro no Penafiel, foi o responsável pela alteração no ADN competitivo de Kalindi, transformando-o de dianteiro em defesa: "Quando cheguei a Penafiel, a meio de dezembro de 2015, era avançado, extremo-direito, e como praticamente não tinha sido utilizado, ia sair." Mas no futebol, tudo é efémero... "Os dois laterais-direitos do plantel estavam lesionados e pusemos o Kalindi a treinar na posição. Percebi logo que teríamos ali uma solução", contou Paulo Alves, que aguarda por um bom projeto para voltar ao ativo, a O JOGO. Resumindo as qualidades de Kalindi, o técnico diz tratar-se de um "rapaz muito humilde, que gosta de ouvir e que tem uma condição física impressionante, atacando e defendendo com a mesma intensidade durante os 90 minutos. Além disso, é muito rápido." Fixou-se na posição e nunca mais a largou, disputando 102 jogos em três épocas pelo Penafiel: "Agarrou a oportunidade com unhas e dentes, mesmo cometendo erros posicionais."

Por tudo isto, Paulo Alves crê que Kalindi vai brilhar na I Liga. "Chegou aqui com mérito e não tenho dúvidas de que se vai impor no Nacional, sobretudo porque é daqueles jogadores que deixam tudo em campo: treina como joga, sempre no máximo." Se continuar a evoluir, o treinador diz que o lateral pode dar o salto. "Se melhorar o cruzamento e a definição do último passe, pode chegar a um grande. Depende da evolução que tiver, mas abaixo dos grandes, é certamente uma boa opção para qualquer clube", garante.