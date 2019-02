O homem de quem todos falam no Nacional fez jus à alcunha CR10

Rashidov, autor de um hat trick ao Feirense, é a esperança do clube para um fim de Liga tranquilo. No Catar chamavam-lhe... CR10.

Com a estreia pelo Nacional ofuscada pela goleada de 10-0 frente ao Benfica, no Estádio da Luz, Rashidov foi a face de uma equipa renascida frente ao Feirense, adversário ao qual apontou três dos quatro golos do triunfo madeirense. O uzbeque de 27 anos marcou de pé esquerdo, pé direito e de cabeça, fazendo jus à alcunha CR10 com que o batizaram no Catar pela boa pontaria e pela qualidade técnica que os adeptos achavam parecidas com as de... Cristiano Ronaldo.

Ainda a adaptar-se à Madeira e ao futebol português, Rashidov, contratado pelo Nacional no mercado de inverno, está a viver a primeira experiência na Europa, um dos objetivos que tinha definido para a carreira, tendo recusado propostas financeiramente melhores do que a do Nacional. A contratação do ponta de lança internacional uzbeque aconteceu depois de várias observações feitas pelos responsáveis do clube madeirense, que lhe viram as características necessárias para se tornar no homem-golo de que Costinha necessitava. Sem demoras, porque Rashidov estava livre e ao serviço da seleção do seu país na Taça da Ásia, Rui Alves viajou para o Dubai, onde a seleção do Uzbequistão estava concentrada, e acabou com um reforço que assinou por três épocas e meia.

A comunicação com os colegas e treinadores é feita em inglês, que fala fluentemente depois das passagens pelo Catar e pelos Emirados Árabes Unidos, e, para já, vive sozinho na Madeira. A mulher e o filho, com 10 meses, juntar-se-lhe-ão no início da próxima temporada.