Costinha lembrou que o Nacional trabalho muito para estar na I Liga.

O treinador do Nacional afirmou este sábado que vai procurar "os três pontos" na visita de domingo ao Sporting de Braga, em jogo da primeira jornada da I Liga, que marca o regresso da equipa ao principal escalão.

"Trabalhámos tanto na época passada, e como o clube tem historial nesta competição, queremos aproveitá-la da melhor maneira. Não há ansiedade que nos possa prejudicar, mas sim entusiasmo de podermos iniciar esta competição. Fizemos um árduo trabalho na II Liga, para agora lamentar-nos que o nosso primeiro adversário é o Braga? Era o que faltava", destacou Costinha, em conferência de imprensa.

Apesar de considerar que os minhotos "têm uma grande equipa, com princípios muito bem definidos", e um treinador (Abel Silva) que conhece bem, o técnico assegurou também que o colega do Braga, "também sabe que do outro lado estará um Nacional ambicioso".

Costinha reconhece as dificuldades que irá encontrar, mas garante que a sua equipa, "está preparada", afirmando ainda que pretende ver, no início do jogo, como é que os seus jogadores reagem, mas frisa que a sua equipa vai a Braga com a ambição de conquistar "os três pontos em disputa".

O facto de o Braga ter jogado na quinta-feira na Ucrânia, para a Liga Europa, não irá, na opinião do técnico, afetar o seu rendimento.

"Não acredito que o Braga se ressinta pelo facto de ter jogado na quinta-feira, porque hoje em dia os plantéis estão bem preparados. Como o próprio Abel Silva disse, após o jogo, a equipa ficou na Ucrânia para descansar, mas para além disso o Braga tem um grupo de jogadores que não se deixam afetar por terem jogado a meio da semana", disse.

Para Costinha, o Nacional não vai mudar em relação ao que tem sido, porque as ideias são as mesmas da época passada.

"O que muda mesmo é o facto de não termos alguns jogadores que estavam connosco na época passada e que saíram, mas também chegaram outros jogadores que têm assimilado bem as nossas ideias", assegurou.

O Nacional, equipa recém-promovida à I Liga, desloca-se na no domingo ao Estádio Municipal de Braga, para defrontar o Sporting de Braga, quarto classificado da época passada, em encontro da primeira jornada da I Liga, com início às 20h30.