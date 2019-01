"Esperava ter mais pontos nesta altura", admite Costinha

Costinha comentou a derrota caseira do Nacional frente ao Belenenses, por 1-0.

Eficácia: "Podemos dizer que o Belenenses foi mais eficaz do que nós mas, na primeira parte, lembro-me de uma oportunidade do Eduardo, de um remate do Licá, logo no início, e mais nenhuma situação de perigo para a nossa baliza. Porque este jogo já faz parte do passado, vamos apenas ver e corrigir algumas coisas que fizemos, mas no cômputo geral não estou insatisfeito com a minha equipa porque acho que fizemos um bom jogo. Não conseguimos foi finalizar, contrariamente ao sucedido com o Belenenses".

Análise: "Nós tivemos bastantes oportunidades, primeiro numa cabeçada do Pavlocevic dentro da área, num remate do Camacho ao poste, numa jogada do Gorré, em que a bola sai ligeiramente ao lado, e tivemos o domínio do jogo, a jogar a favor do vento, mas não um vento tão forte como o da segunda parte, que depois acabou condicionando o nosso jogo".

Equipa merecia outro resultado: "Acho que a equipa não merecia perder este jogo, por aquilo que fez e por aquilo que criou. Na segunda parte, com aquele vento tão forte, tivemos a bola no poste e tivemos jogadas que se tivéssemos decidido melhor, poderíamos ter criado mais perigo".

Nacional termina a primeira volta com 19 pontos: "Esperava ter mais pontos nesta altura, mas as coisas nem sempre acontecem como nós projetamos e num ou noutro jogo não estivemos tão bem e acabamos por ser penalizados. Às vezes, quando estamos bem, também somos penalizados, mas são 19 pontos e vamos abordar a segunda volta do campeonato com a mesma ambição e a mesma mentalidade".