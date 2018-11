Edgar Abreu acredita: "O Nacional vai sair desta situação complicada"

Edgar Abreu com a camisola do Nacional

Ex-jogador dos alvinegros antevê um dérbi equilibrado no próximo sábado, mas acredita na vitória dos comandados de Costinha.

O dérbi do próximo sábado do Nacional frente ao Marítimo coloca em confronto duas equipas que atravessam momentos menos positivos. Edgar Abreu representou o clube nacionalista durante mais de dez anos e antecipa uma partida dividida. "Acho que vai ser um bom jogo, apesar das duas equipas não atravessarem um bom momento. Um dérbi é sempre aguardado com grande expectativa. Penso que o Nacional, por jogar em casa, vai querer assumir a partida, mas o Marítimo também tem as suas armas. Será um jogo muito equilibrado", defendeu o jogador do Espinho.

Após o motivador empate do Nacional em Vila do Conde, o dérbi vem em boa altura para os homens de Costinha. "Neste momento os pontos fora de casa são fundamentais e vindo de um terreno difícil ainda melhor. Apesar de terem estado sempre a perder souberam reagir e acabaram premiados. Agora é tentar dar continuidade e vencer o próximo jogo para sair do fundo da tabela", apontou o médio.

O Nacional não vence há nove jogos. Mesmo assim, Edgar Abreu está convencido que a equipa tem capacidade para fazer um campeonato tranquilo. "Conheço grande parte do plantel e acho que a classificação não condiz com a qualidade dos jogadores. Infelizmente, as coisas não têm corrido bem, mas acredito que a equipa irá sair desta situação complicada. Que seja já este fim de semana que voltem às vitórias", afirmou.

Aos 24 anos, o futebolista decidiu dar um passo atrás na carreira para poder jogar com regularidade. "Quero regressar aos campeonatos profissionais. As coisas têm corrido bem. Tenho jogado. Tenho de trabalhar para ajudar a concretizar os objetivos do clube", concluiu o jogador do Espinho que ocupa o quinto lugar na série B do Campeonato de Portugal.