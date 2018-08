Bancada da Choupana concluída a tempo do Benfica

Devido às obras, só uma parte da bancada vai receber adeptos no jogo frente ao Moreirense

Tal como aconteceu na partida frente ao Boavista, a contar para a Taça da Liga, e na apresentação da equipa aos sócios, na passada terça-feira, a bancada nascente (a mais antiga) do Estádio da Madeira vai continuar em obras por mais duas semanas, trabalhos que coincidem com o jogo da quarta jornada, no qual os insulares recebem o Benfica.

Por causa das obras, só uma parte da bancada nascente do estádio vai poder receber adeptos no jogo do próximo domingo, às 16 horas, frente ao Moreirense. O clube informou que a bancada só irá estar concluída para a partida frente ao Benfica, agendada para o início de setembro, adversário que, habitualmente, leva muita gente à Choupana, ficando o estádio perto da sua lotação máxima de 5200 espectadores.

Ontem foi dia de descanso para o plantel, após a derrota por 4-2 em Braga, jogo que assinalou o regresso da equipa insular à I Liga. A viagem de volta à Madeira foi complicada, já que a comitiva alvinegra pernoitou três horas num hotel do Porto, viajando para a Madeira às 6 horas. O regresso aos treinos faz-se esta tarde, às 16 horas, e antes da sessão um jogador fala à comunicação social.