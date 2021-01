Dois reforços a caminho do Nacional: uma cara conhecida e um ex-Besiktas

Meio-campo e ataque estão na iminência de ver aumentar as opções de Luís Freire para atacar permanência. Éber Bessa deixa o Botafogo para voltar à Madeira e Yalcin é um recém-chegado à I Liga.

Nas próximas horas, o Nacional deverá apresentar dois reforços de uma assentada: o médio brasileiro Éber Bessa e o avançado turco Yalcin.

O primeiro estava contratualmente ligado ao Botafogo (Brasil) e trata-se de uma contratação surpreendente, uma vez que teve uma ligação de quatro épocas ao rival madeirense, o Marítimo. Além disso, aumentou a experiência no campeonato português com uma passagem posterior pelo Vitória de Setúbal antes de se mudar para o Botafogo. Além de estar familiarizado com a I Liga, Éber Bessa poderá ajudar a dar músculo e agressividade ao meio-campo do Nacional, com Nuno Borges, Azouni e Rúben Micael.

Também o ataque está na iminência de ser reforçado com o avançado turco Guven Yalcin, 22 anos, que se encontrava ao serviço do Besiktas. Formado no Bayern Leverkusen (Alemanha), Yalcin passou as últimas três épocas no clube da Turquia e não figurava entre as primeiras opções. Esquerdino, 1,84 metros, destaca-se pela mobilidade, capacidade de desmarcação e profundidade no ataque, características que não abundam no ataque do Nacional, em que apenas Róchez e Riascos se têm destacado; Bobal não conseguiu afirmar-se.

Em sentido contrário estará o médio-ofensivo Koziello, 25 anos, que se prepara para reforçar o Bordéus (França). O francês integrou o plantel de Luís Freire por cedência do Colónia (Alemanha). A transferência ainda não foi confirmada pelo Nacional.